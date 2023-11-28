На краудфандингой площадке Xiaomi объявила сбор на выпуск очков виртуальной реальности Dream GlassLead SE. Новинка во многом похожа с Vision Pro от Apple. Тем не менее стоимость Dream GlassLead SE гораздо дешевле.

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Dream GlassLead SE для каждого глаза создаёт картинку с разрешением 1920×1080 пикселей. Пользователь может видеть перед собой виртуальный эквивалент 500-дюймового экрана с полем зрения 90° и частотой обновления 60 Гц. Поддерживается трёхмерный контент.

В качестве операционной системы используется модифицированная версия Android с возможностью установки сторонних приложений. Dream GlassLead SE позволяет просматривать видео, играть, а также наблюдать за всем, что снимает беспилотник в режиме реального времени.

Устройство обладает 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и аккумулятором ёмкостью 5500 мАч. Как утверждает производитель, время автономной работы составляет 4 часа.