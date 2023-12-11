Как скачивать рилсы из Instagram
В Instagram* (принадлежит Meta — организации, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ) недавно появилась функция скачивания reels. Она позволяет скачивать чужие ролики прямо в память телефона. Рассказываем, как ей пользоваться.
- Откройте Instagram.
- Найдите в историях ролик, который вы хотите скачать.
- Нажмите «Отправить» в нижнем левом углу экрана.
- На экране появится список контактов, которым можно отправить файл. Выберите опцию «Скачать».
- После этого ролик сохранится в галерее смартфона.
Важно! Функция скачивания доступна только для нового контента, опубликованного после 23 ноября в публичных аккаунтах. Если вы хотите скачать более ранние ролики, приложение потребует разрешения владельца аккаунта.
Если вы хотите запретить скачивание собственных reels, отключите опцию в меню «Настройки и конфиденциальность» — «Видео Reels и ремиксы».
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