Как скачивать рилсы из Instagram

В Instagram* (принадлежит Meta — организации, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ) недавно появилась функция скачивания reels. Она позволяет скачивать чужие ролики прямо в память телефона. Рассказываем, как ей пользоваться.

Как скачивать рилсы из Instagram*
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  • Откройте Instagram.
  • Найдите в историях ролик, который вы хотите скачать.
  • Нажмите «Отправить» в нижнем левом углу экрана.
  • На экране появится список контактов, которым можно отправить файл. Выберите опцию «Скачать».
  • После этого ролик сохранится в галерее смартфона.

Важно! Функция скачивания доступна только для нового контента, опубликованного после 23 ноября в публичных аккаунтах. Если вы хотите скачать более ранние ролики, приложение потребует разрешения владельца аккаунта.

Если вы хотите запретить скачивание собственных reels, отключите опцию в меню «Настройки и конфиденциальность» — «Видео Reels и ремиксы».

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