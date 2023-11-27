Энтузиастами удалось создать актуальную сборку ОС от Microsoft, которая имеет размер менее 4 гигабайт. Об этом сообщает издание Windows Central.

По словам одного из авторов сборки Tiny11 под ником NTDEV_, новая версия Windows 11 23H2 имеет размер 3,8 гигабайта — это на 20 процентов меньше, чем первая версия 23H2. Рекордный размер Windows 11, которая обычно требует не менее 17 гигабайт на диске, удалось достичь за счет удаления вспомогательных функций ОС.

Автор рассказал, что при этом ему удалось оставить в системе встроенную поддержку архивов RAR, функцию управления RGB-подсветкой через настройки и интегрировать программу Copilot, которая появилась в актуальных версиях Windows.

Также NTDEV_ сообщил, что устранил ошибку, из-за которой опция автоматических обновлений не работала. Специалист рассказал, что с новой версией Tiny11 пользователи смогут получать накопительные и глобальные апдейты Windows непосредственно из меню системы.

«Хотя это весьма впечатляет, Tiny11 сталкивалась с изрядной долей неудач, включая ошибки синего экрана, нестабильность системы и потерю данных», — отметили журналисты Windows Central.

Авторы медиа предостерегли неопытных пользователей от установки экспериментальной сборки.