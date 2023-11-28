«Google Календарь» перестанет работать на миллионах смартфонов

Популярный сервис «Google Календарь» прекратит работу на ряде старых Android-смартфонов. Об этом сообщает издание TechRadar.

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Журналисты медиа сослались на специалистов, которые изучили новую версию сервиса Google и нашли в коде упоминание, что программа перестанет работать на ряде устройств. В сообщении указано, что актуальная версия сервиса будет активна только на смартфонах, работающих под управлением Android 8 или более новой ОС.

Авторы отметили, что таким образом «Google Календарь» не будет работать на девайсах с Android 7. Журналисты издания подчеркнули, что, по данным StatCounter, доля операционной системы составляет 2,12 процента — то есть миллионы потребителей продолжают пользоваться устаревшей ОС.

Android 7 Nougat вышла в 2016 году. Последний апдейт Android 7.1.2 появился в апреле 2017 года — с тех пор система не обновлялась. Журналисты предположили, что «Google Календарь» перестанет работать в качестве встроенного в ОС приложения, но доступ к нему останется через браузер.