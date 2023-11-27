Создано безопасное топливо на основе соли

Ученые из Калифорнийского университета изобрели безопасное жидкое топливо, которое не вызовет случайного возгорания при хранении или транспортировке. Его можно воспламенить только электрическим током.

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Обычно при возгорании топлива горит не сама жидкость. Летучие молекулы топлива, парящие над жидкостью, воспламеняются при контакте с кислородом и пламенем.

Основой нового топлива является ионная жидкость, представляющая собой вариант сжиженной соли. Ученые пояснили, что это вещество похоже на поваренную соль, но имеет более низкую температуру плавления.

Они изменили химическую формулу основы топлива, заменив хлор перхлоратом. Когда жидкость попытались поджечь обычной зажигалкой, то оказалось, что она не горит. Однако пламя возникло, когда к топливу подвели напряжение.

Ученые отметили, что теоретически ионное жидкое топливо может использоваться в любом типе транспортных средств. Но перед тем, как запустить его в производство, следует произвести ряд тестов на различных типах двигателей, сообщает Journal of the American Chemical Society.