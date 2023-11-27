Звездопады Геминиды и Урсиды достигнут пика в декабре

Первый зимний звездопад Геминиды достигнет пика в ночь с 13 на 14 декабря. По прогнозам, поток будет содержать до 120 метеоров в час. Условия для наблюдения звездопада будут благоприятными.

Ранее ученые раскрыли происхождение метеорного потока Геминиды. Он появился от астероида 3200 Фаэтон. Согласно компьютерной модели, этому предшествовало какое-то катастрофические событие – столкновение с другим космическим телом или взрыв газа.

Звездопад Урсиды можно будет наблюдать в самую длинную ночь года – с 21 на 22 декабря. Ожидается до 10 метеоров в час. Но приближающаяся к полнолунию Луна может препятствовать обзору, сообщили в Московском планетарии.