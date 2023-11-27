Выпущен идеальный подарок для фаната Apple

Компания GRID выпустили необычный подарок для истинных фанатов Apple под названием Apple A Series Mobile Processors. Это стеклянная рамка или дисплей, в которой находятся десять процессоров из разных поколений iPhone.

Grid Studio выбрала чипы, использовавшиеся в устройствах iPhone с 2010 по 2020 год, и заключила их в стеклянный корпус. Как утверждает производитель, Apple A Series Mobile Processors изготавливался вручную с осторожностью. Рядом с каждым процессором имеется его название, год выпуска и характеристики. Также отмечается, все чипы в рамке настоящие. Размеры рамки составляют 19,5×12,5×1 см.