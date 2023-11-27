Ученые обнаружили различные диалекты у европейских попугаев

Исследователи из Института поведения животных Макса Планка выяснили, что у европейских попугаев есть различные диалекты. Как сообщает пресс-служба вуза, «речь» калит, также называемых попугаями-монахами, различается в зависимости от города их обитания.

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В Европе не существовало собственных видов попугаев, однако несколько разновидностей птиц все же образовали популяции. Они сбегали от торговцев и людей, которые держали их в качестве экзотических питомцев, со временем сбиваясь в стаи и размножаясь. В результате огромное количество попугаев-монахов поселилось сразу в нескольких странах Европы.

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Эта разновидность попугая обладает исключительно гибким голосовым репертуаром — они могут имитировать и изучать новые звуки на протяжении всей своей жизни. Как отметил ведущий автор научной работы, аспирант Института поведения животных Макса Планка Стивен Тиндел, они представляют собой «идеальную пробирку» для исследований, поскольку распространились по Европе исключительно недавно. На них ученые решили исследовать путь развития особенностей коммуникации между птицами. Для этого они записали крики попугаев в восьми городах Испании, Бельгии, Италии и Греции, после чего проанализировали их с помощью нового статистического метода.

Выяснилось, что попугаи в каждом городе говорят на разных диалектах. В частности, у птиц в Брюсселе контактные звонки отличались от звонков в других городах. Как отметил соавтор работы, научный сотрудник Института поведения животных Макса Планка и Института эволюционной антропологии Макса Планка Симеон Смил, по большей части различия заметны в структуре частотной модуляции внутри каждого звонка, который «людям очень трудно услышать».

При этом в разных парках одного города различий в птичьем языке не оказалось. Это позволяет предположить, что разделение диалектов произошло еще во время «вторжения» в европейские города, а после они изменялись слабо.