Вышла умная кровать Xiaomi с режимом «невесомости»

Xiaomi, в партнерстве с компанией 8H, представила новую умную кровать — Xiaomi 8H Find Smart Electric Bed на платформе Xiaomi Youpin.

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Новинка, доступная в размерах 1.5 и 1.8 метра, сочетает в себе передовые технологии и комфорт, с ценами, начинающимися от $394.

Кровать выделяется своим безрамочным дизайном. При этом в нее интегрировано интеллектуальное теплое освещение, которое можно использовать как ночник или для создания атмосферного освещения.

Gizmochina

Xiaomi 8H Find Smart Electric Bed предлагает восемь различных «режимов комфорта», включая антихрап, ТВ, невесомость, уход, чтение, игры, йогу и плоский режим, удовлетворяя различные потребности и предпочтения.