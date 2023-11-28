Названы самые популярные функции мессенджеров у учителей

Самыми востребованными у учителей функциями в мессенджерах стали создание опросов и отправка больших файлов, выявил опрос, проведенный Сферумом.

Результаты показали, что самыми востребованными функциями для педагогов стали создание опросов (42%), разделение личной и рабочей переписки (30%), отправка больших файлов (22,5%), голосовых сообщений (21%) и видеосообщений (15%). Педагоги также пользуются возможностью закрепления сообщений (11%), их расшифровки (7,5%), создания каналов (6%) и папок (5%).

Подавляющее число педагогов (96%) пользуются мессенджерами для рабочей коммуникации ежедневно. При этом у 34% учителей более 10 рабочих чатов, у 35% — от 5 до 10, а у 31% — менее 5.

Среди нестандартных функций, которые учителя хотели бы добавить в мессенджеры, респонденты указали функцию проверки и оценки домашних заданий прямо в чатах и возможность пользоваться мессенджерами без интернета.