Обнаружены десятки гигантских радиогалактик

Астрономы Университета Висконсин-Мадисон (США) сообщили об обнаружении нескольких десятков новых гигантских радиогалактик. Результаты наблюдений опубликованы на сервере препринтов arXiv.

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Гигантские радиогалактики — это галактики, чья проекционная длина превышает 2,3 миллиона световых лет. Многие из них представляют собой радиоисточники с двумя большими внешними компонентами (лепестками), которые связаны с активными галактическими ядрами. В астрономических радиообзорах их трудно идентифицировать, поскольку лепестки могут быть приняты за несколько радиоисточников.

Ученые проанализировали данные радиообзора FIRST (Faint Images of the Radio Sky at Twenty) с использованием алгоритма DRAGNhunter для идентификации галактик с двумя радиолепестками, также называемых двухлопастными галактиками. Сначала алгоритм идентифицирует широкие радиоисточники на основе их разделения и относительного выравнивания друг с другом, а затем использует метод отношения правдоподобия для поиска вероятной родительской галактики.

В наборе данных было выявлено 80 гигантских радиогалактик. 17 из них находились в пределах пяти угловых секунд от известных галактик этого типа и не являются новыми для астрономов. Другие галактики имеют красное смещение в пределах 0,51 и 1,32, что соответствует 6,3 и 13 миллиардам световых лет.