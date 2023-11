Обнаружены десятки гигантских радиогалактик

Ученые проанализировали данные радиообзора FIRST (Faint Images of the Radio Sky at Twenty) с использованием алгоритма DRAGNhunter для идентификации галактик с двумя радиолепестками, также называемых двухлопастными галактиками. Сначала алгоритм идентифицирует широкие радиоисточники на основе их разделения и относительного выравнивания друг с другом, а затем использует метод отношения правдоподобия для поиска вероятной родительской галактики.