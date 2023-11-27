У края Млечного Пути обнаружили неизвестную звездную систему

Астрономы обнаружили новую звездную систему на окраине Млечного Пути. Ей присвоили название Sextans II.

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Система, вероятнее всего, является ультраслабой карликовой галактикой. Ее удалось найти благодаря проекту KiDS – обширной многодиапазонной фотометрической съемке с телескопа VLT в Чили.

Хотя проект направлен на поиск крупномасштабных структур во Вселенной, он также может выявлять внегалактические звездные системы с низкой яркостью. Новооткрытая система состоит из старых и бедных металлами звезд и расположена на расстоянии 473 тысяч световых лет от Земли.

Масса системы оценивается в 4910 солнечных масс, а радиус составляет около 629 световых лет. Ее возраст, по мнению астрономов, достигает не менее 10 миллиардов лет.

Ультраслабые галактики являются самыми тусклыми во Вселенной. В них преобладает темная материя. Кроме того, это наименее химически развитые галактики из всех известных. Ученые отметили, что потребуются дополнительные наблюдения, чтобы точно установить природу Sextans II, сообщает arXiv.