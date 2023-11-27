У края Млечного Пути обнаружили неизвестную звездную систему

Неизвестную звездную систему нашли у края Млечного Пути
Астрономы обнаружили новую звездную систему на окраине Млечного Пути. Ей присвоили название Sextans II.
Система, вероятнее всего, является ультраслабой карликовой галактикой. Ее удалось найти благодаря проекту KiDS – обширной многодиапазонной фотометрической съемке с телескопа VLT в Чили.
Хотя проект направлен на поиск крупномасштабных структур во Вселенной, он также может выявлять внегалактические звездные системы с низкой яркостью. Новооткрытая система состоит из старых и бедных металлами звезд и расположена на расстоянии 473 тысяч световых лет от Земли.
Масса системы оценивается в 4910 солнечных масс, а радиус составляет около 629 световых лет. Ее возраст, по мнению астрономов, достигает не менее 10 миллиардов лет.
Ультраслабые галактики являются самыми тусклыми во Вселенной. В них преобладает темная материя. Кроме того, это наименее химически развитые галактики из всех известных. Ученые отметили, что потребуются дополнительные наблюдения, чтобы точно установить природу Sextans II, сообщает arXiv.
Ранее сообщалось, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую тусклую галактику ранней Вселенной. Ей присвоили название JD1.