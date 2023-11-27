Американские филологи назвали слово 2023 года

Американский толковый словарь английского языка назвал слово authentic («аутентичный») словом 2023 года.

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«Аутентичный» в русском языке означает «действительный», «подлинный», «настоящий». Как сообщается на сайте издания, употребление этого слова в уходящем году заметно участилось, что объясняется развитием искусственного интеллекта, трендами знаменитостей, а также с обсуждениями собственной идентичности в соцсетях.

Так, считают филологи, распространение искусственного интеллекта сделало размытой грань между аутентичным и поддельным. А знаменитости набирали популярность заявлениями о поиске «аутентичного голоса» и «аутентичного «я».

В 2022 году авторы словаря назвали словом года «газлайтинг» (означает форму психологического насилия), в 2021-м – «вакцину», а в 2020-м – «пандемию».