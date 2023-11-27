Журналисты рассекретили все изменения в новом iPad mini

Компания Apple представит следующее поколение iPad mini осенью 2024 года. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Apple планирует начать массовое производство iPad mini седьмого поколения во второй половине 2024 года, что указывает на планы выпуска планшета не ранее июля. С учетом того, что компания не выпускает свои устройства летом, презентация следующего iPad mini состоится в сентябре или октябре следующего года, считают журналисты.

Эксперты считают, что обновленный iPad mini получит чип Apple A16 Bionic, используемый в смартфонах iPhone 14 Pro и базовых iPhone 15. Также ожидается, что планшет оснастят новыми камерами, однако подробности пока не раскрываются. Вместе с тем, планшету приписывают поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и USB-C.

Актуальная модель iPad mini шестого поколения доступна в четырех цветах: серый космос, сияющая звезда, розовый и фиолетовый. Версия 2024 года должна получить новые цветовые решения.