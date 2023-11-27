Журналисты рассекретили все изменения в новом iPad mini
Компания Apple представит следующее поколение iPad mini осенью 2024 года. Об этом сообщает портал MacRumors.
Apple планирует начать массовое производство iPad mini седьмого поколения во второй половине 2024 года, что указывает на планы выпуска планшета не ранее июля. С учетом того, что компания не выпускает свои устройства летом, презентация следующего iPad mini состоится в сентябре или октябре следующего года, считают журналисты.
Эксперты считают, что обновленный iPad mini получит чип Apple A16 Bionic, используемый в смартфонах iPhone 14 Pro и базовых iPhone 15. Также ожидается, что планшет оснастят новыми камерами, однако подробности пока не раскрываются. Вместе с тем, планшету приписывают поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и USB-C.
Актуальная модель iPad mini шестого поколения доступна в четырех цветах: серый космос, сияющая звезда, розовый и фиолетовый. Версия 2024 года должна получить новые цветовые решения.
Ключевое изменение в iPad mini заключается в новой конструкции экрана, благодаря чему Apple сможет решить так называемый «эффект желе», при котором две половинки экрана пролистываются несинхронно.