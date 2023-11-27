Тропические циклоны повышают социальную стоимость углерода

Ученые из Германии проанализировали экономический ущерб от тропических циклонов. Они выяснили, что экстремальные осадки и их последствия повышают социальную стоимость углерода на 20%. Это замедляет развитие государств и переход к углеродной нейтральности. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Из-за глобального потепления ученые стараются по-разному ограничить углеродный след общества. Так, они установили социальную стоимость углерода (CO2). Это долларовая стоимость ущерба, нанесенного каждой тонной CO2 в атмосфере. Сейчас она составляет 173 доллара за тонну. Этот показатель часто используется при оценке экологической политики государства, потому что позволяет сравнить издержки изменения климата с затратами на его смягчение.

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Исследователи заметили, что при подсчете стоимости углерода не учитываются долгосрочные последствия тропических циклонов: мощные грозы, ливни и штормы. Значит, текущая социальная стоимость углерода отражает только часть затрат, которые уходят на восстановление инфраструктуры после осадков.

Немецкие ученые проанализировали экономический ущерб, который наносят тропические циклоны в долгосрочной перспективе. Они изучили 41 страну за период с 1981 по 2015 год. Исследователи обнаружили, что негативные и долгосрочные последствия штормов увеличивают социальную стоимость углерода во всем мире. Оказалось, что она на 20% выше той, что используется сейчас для оценки экологической политики — 212 долларов США за тонну CO2 вместо 173.

«Наш анализ показывает, что интенсивные тропические циклоны способны замедлить экономическое развитие страны более чем на десятилетие. Ожидается, что с глобальным потеплением интенсивных тропических циклонов станет больше, поэтому вероятно, что экономика не сможет полностью восстановиться в промежутках между штормами», — объяснил Хазем Кричене, соавтор исследования из Потсдамского института исследований воздействия на климат.