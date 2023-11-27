«Прогресс МС-23» отстыкуется от МКС 29 ноября

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-23" 29 ноября совершит расстыковку с Международной космической станцией (МКС), следует из отчета Роскосмоса о работах на МКС за выходные.

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"С 24 по 26 ноября по программе полета российского сегмента станции выполнены <…> подготовка к расстыковке грузового корабля "Прогресс МС-23" от малого исследовательского модуля "Поиск", запланированной на 29 ноября", - говорится в отчете.

Отмечается, что в грузовой корабль было уложено удаляемое оборудование, был осуществлен монтаж стыковочного механизма, а также продувка и вакуумирование заправочных устройств корабля.