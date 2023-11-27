В Астраханской области остатки кирпичного строения Х века

Российские археологи обнаружили под Астраханью кирпичную постройку Х века. Предположительно, это гробница, которая могла принадлежать представителям правящей элиты Хазарского каганата, сообщает ТАСС.

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Столицей каганата был город Атиль (Итиль). Его следы ищут на территории Астраханской области уже несколько десятков лет. За это время ученым удалось обнаружить группу хазарских памятников. Сейчас они известны как Семибугоринский археологический комплекс.

В 2023 году в окрестностях села Бараний Бугор обнаружили остатки пяти поселений IХ-Х столетий. Одно из них находилось на ограниченной территории площадью 1,5 га. Там также сохранились руины крупного сооружения из кирпича и большое количество известкового раствора.

Постройку датировали первой половиной Х века. Она обладала прямоугольной формой, размеры составили 40х60 метров, толщина стен – четыре метра.

В письменных источниках говорится, что в каганате существовала царская монополия на кирпичное строительство. Возможно, сооружение было храмовой или дворцовой постройкой или же гробницей кого-то из элиты общества. В XI столетии его частично разобрали, но от дальнейших разрушений археологический объект «спасло» затопление водами Каспийского моря.

Ученые отметили, что это первый объект в данной местности, который можно связать с правящей элитой Хазарского каганата. Открытие имеет большое значение для археологии.