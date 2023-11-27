Роскомнадзор предупредил о волне мошеннических звонков через мессенджеры

В Роскомнадзоре заявили, что россияне начали чаще сталкиваться с мошенническими звонками в иностранных мессенджерах. Об этом сообщает ТАСС.

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О каких именно мессенджерах идет речь, не уточняется. В Роскомнадзоре подчеркнули, что в настройках приложений пользователи могут запретить звонки с неизвестных номеров.

Также в Роскомнадзоре рассказали о работе системы «Антифрод», которая блокирует звонки с подменных номеров. «Антифрод» собирает информацию о всех голосовых вызовах в единую базу, после чего подключенные к ней операторы автоматически получают данные об активности номера. Если система подтверждает, что номер не подменный, устанавливается безопасное соединение. Если подтверждения нет, оператор может принять решение отклонить вызов. Система должна заработать в полном объеме к марту 2024 года.

Глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов ранее рассказал, что защитить свой номер от попадания к телефонным мошенникам почти невозможно - все номера рано или поздно оказываются в «утекших» базах данных. Заполняя анкеты в магазинах, салонах и различных организациях, клиенты всегда оставляют свой номер. Даже если анкета была бумажной, информацию из нее позже загружают в электронную базу данных.