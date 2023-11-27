В Сибири обнаружены следы неизвестного древнего племени

Археологам удалось найти в Сибири следы неизвестного древнего племени. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Как отмечается, они были найдены в среднем течении реки Усолки в районе города Канска Красноярского края.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории археологии Енисейской Сибири Сибирского федерального университета Ксении Бирюлевой, комплекс называется Глиняный. Он расположен на небольшом возвышении, на котором есть две площадки, пояснила специалист.

Там должны были изготовлять предметы из железа.

«Рядом найдены остатки жилища, которое покрывалось берестой, в его центре, как считают ученые, располагался очаг», — говорится в публикации.

В этом месте найдены и железные наконечники стрел и осколки глиняных сосудов, уточняется в материале.

По мнению экспертов, поселение датируется III-IV веками нашей эры.