На автодороге в Приморье сняли на видео неизвестного ученым леопарда

Один из трех дальневосточных леопардов, который был снят очевидцами на видео в Приморье, ранее не попадал в поле зрения специалистов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале национального парка «Земля леопарда».

© Unsplash

Ранее на автодороге у границ национального парка «Земля леопарда» в районе села Монакино очевидцы сняли на видео трех редчайших на планете крупных кошек. Проанализировав запись, ученые пришли к выводу, что очевидцы запечатлели самку и двух ее детенышей.

При этом один из членов семейства ранее не попадал в поле зрения специалистов и не был зафиксирован фотоловушками.

«Это удалось выяснить благодаря уникальному узору пятен на шкуре леопарда. В ближайшее время он будет внесен в базу данных нацпарка, ему присвоят уникальный идентификационный номер, по которому в дальнейшем будут учитывать», — отмечается в сообщении.

Специалисты также отметили, что качество записи не позволило определить двух других леопардов, но уже ясно, что в более чем 10 км к северу от охраняемых территорий национального парка зафиксировано пополнение в семействе редчайших животных.

В национальном парке «Земля леопарда» обратились к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим.

Ранее в России была выпущена обновленная версия Красной книги. Руководитель Минприроды РФ Александр Козлов отмечал, что на грани исчезновения в стране находятся минимум 13 видов животных. Речь идет об амурском тигре, переднеазиатском и дальневосточном леопарде, снежном барсе, зубре, сайгаке, лошади Пржевальского, алтайском горном баране (аргали), дзерене, белом медведе, стерхе, а также обитающих в Охотском море гренландском и сером китах. Все они указаны в нацпроекте «Экология».