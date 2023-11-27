Россияне стали чаще покупать электронные книги

Отечественный рынок электронных книг вернулся к прежним темпам роста: в третьем квартале 2023 года он прибавил 31 процент, увеличившись до 3,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора ГК «Литрес» Сергея Анурьева.

Рост произошел за счет увеличения числа подписок на книжные сервисы, аудиокниги и самиздат, подчеркнул эксперт. По словам участников рынка, свою роль сыграло и подорожание печатной продукции.

К примеру, покупка романа писателя Виктора Пелевина в печатном варианте сегодня в среднем обойдется в 1000 рублей, в то время как цифровая версия книги будет стоить вдвое дешевле, привел пример источник издания на рынке. По его прогнозам, объемы реализации цифровых книг в дальнейшем будут увеличиваться.

К концу 2023 года объемы рынка электронных книг вырастут на 13-15 процентов, составив 12,5 миллиарда рублей, спрогнозировал Анурьев.

О более чем двукратном увеличении выручки в июле-сентябре сообщили и в «Букмейте». Компания объяснила это ростом аудитории и выходом новых произведений.

Российские издатели рассказывали о подорожании производства книг в сентябре 2022 года. Некоторые из них задумались о возможном переносе печатного процесса в Иран и Индию. В пресс-службе Минцифры тогда отметили, что нехватки полиграфических мощностей к этому моменту не было зафиксировано, а ситуация стабилизировалась.