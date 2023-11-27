Есть ли разница между выключением MacBook и переводом его в режим сна

Владельцы MacBook часто задаются вопросом: лучше ли выключать ноутбук или оставлять его в режиме сна?

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Недавно опубликованная статья на SlashGear рассматривает преимущества и недостатки обоих вариантов.

Режим сна представляет собой не просто затемнение экрана. Почти все компоненты устройства переходят в режим пониженного энергопотребления. Когда пользователь возвращается, он может мгновенно продолжить работу, словно никогда не уходил.

Этот режим также помогает снизить износ устройства, связанный с постоянным включением и выключением. Кроме того, режим сна потребляет значительно меньше энергии, чем необходимо для полного выключения и включения MacBook.

Выключение также имеет свои преимущества. Когда MacBook полностью выключен, он не потребляет электроэнергию, что может быть важно для экономии электричества.

Выключение также предотвращает перегрев устройства, который может возникать при длительной работе. Кроме того, полное выключение обеспечивает «перезагрузку» системы, очищая оперативную память и улучшая общую производительность.