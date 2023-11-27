В России появился новый бренд электроники

Российский рынок электроники обогатился новым игроком — брендом OSiO, представленным группой компаний ICL.

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Это событие стало важным шагом в развитии отечественного производства радиоэлектронной продукции.

Сообщается, что новый завод ICL, расположенный в особой экономической зоне Иннополис, занимает площадь 8 тыс. кв. м и оснащен современными цехами по поверхностному монтажу печатных плат и автоматизированными конвейерными линиями.

OSiO, ориентированный на российский рынок розничной техники, уже в ноябре-декабре 2023 года представит свои первые продукты — ноутбуки OSiO FocusLine.

Новинки появятся в крупнейших российских сетях, таких как М.Видео-Эльдорадо, DNS и Ситилинк по цене от 40 тыс. рублей.