Определен наиболее токсичный тип выбросов электростанций

Американские ученые нашли один из опаснейших токсичных типов выбросов электростанций. Согласно исследованию, влияние частиц PM2.5, которые выброшены в атмосферу во время работы предприятий, в два раза опаснее для общества, чем их воздействие от других источников.

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Во время исследования ученые из США проанализировали данные о выбросах с 480 угольных станций, полученные с 1999 по 2020 год. Далее они создали модель разнесения диоксида серы, который потом преобразуется в PM2.5, ветром в течение недели после выброса. Модель позволила рассчитать границы территории, которую загрязняет каждая электростанция за год. После этого образец сравнили с медицинскими данными населения.

Специалисты выявили около 460 тысяч летальных исходов из-за PM2.5, выделенных при сжигании угля. Многие случились в период с 1999 по 2007 год, когда уровни загрязняющих веществ от угольных электростанций были наиболее высокими, сообщило издание Science.