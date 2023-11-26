Обнаружена высокоэнергетическая частица из пустоты космоса

Ученые из Столичного университета Осаки новую космическую частицу с чрезвычайно высокой энергией. Ее назвали «Аматэрасу» в честь японской богини Солнца. Исследование опубликовано в журнале Science.

Космические лучи — это потоки заряженных частиц, источники которых лежат в космосе. Исключительно редкие лучи могут достигать энергии одного эксаэлектронвольта (ЭэВ), что примерно в миллион раз больше, чем у самых мощных ускорителей частиц, созданных человечеством. В поисках таких лучей международная группа ученых с 2008 года проводит эксперимент Telescope Array. Этот детектор космических лучей состоит из 507 наземных станций.

27 мая 2021 года в рамках этого проекта исследователи обнаружили частицу «Аматэрасу» с колоссальным уровнем энергии 244 ЭэВ. В направлении, из которого пришла частица, находится локальная пустота Вселенной. Частица с наибольшей энергией «Oh-My-God» (О-Мой-Бог) была обнаружена в 1991 году, ее энергия составляла 320 ЭэВ.