OnePlus показала дизайн флагманского OnePlus 12 на «живом» фото

Наконец-то OnePlus сделал то, чего от нее ждали фанаты — компания представила первые официальные фотографии своего флагмана OnePlus 12.

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Анонс новинки запланирован в Китае уже 4 декабря. На фотографиях видно, что популярный переключатель Alert Slider, позволяющий пользователю переключать девайс между режимами «Звонок», «Вибрация» и «Без звука», был перемещен с правой стороны телефона на левую.

Это изменение было сделано для улучшения игровой производительности за счет добавления новой интегрированной антенны.

OnePlus объяснила, что оптимальное положение для игровых антенн находится между указательными пальцами пользователя, когда телефон держат в горизонтальной ориентации.

Однако в OnePlus 11 это место занимал Alert Slider. Перемещение слайдера на противоположную сторону позволило разместить игровые антенны в новинке более эффективно.

В то же время OnePlus 12 получит стеклянный корпус и три цветовых варианта: бледно-зеленый, каменно-черный и белый.

Ожидается, что устройство будет оснащено 6,82-дюймовым OLED-дисплеем от BOE с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Дисплей обеспечит пиковую яркость 3000 нит.

Внутри устройства будет мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3. OnePlus 12 также будет оснащен до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0.

Камера на задней панели включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру, 48-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру и 64-мегапиксельную перископическую камеру с 3-кратным оптическим зумом.

Аккумулятор емкостью 5400 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.