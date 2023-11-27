Эксперт рассказал о способах продления времени работы смартфона

Аккумулятор смартфона будет медленнее терять свой ресурс, если им пользоваться при зарядке в диапазоне от 40 до 90%. Об этом сообщает издание Russia Today, ссылаясь на слова Директора регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ) Дениса Кувикова.

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По его словам, аккумуляторы всех смартфонов со временем неизбежно деградируют. Пользователь может повлиять только на скорость этого процесса. Например, считает Кувиков, для батареи будет лучше, если смартфон не будет использовать при низких температурах.

«На морозе, при минусовой температуре и даже температуре чуть выше нуля градусов любой аккумулятор не только очень быстро садится, но и теряет свои эксплуатационные свойства. Ресурс аккумулятора истрачивается за более короткое время», – сказал он.

Вместе с тем, по словам Кувикова, лучше избегать полной разрядки аккумулятора, а также его полной зарядки. Для нормальной эксплуатации стоит придерживаться показателя от 40 до 90%.