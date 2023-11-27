Из-за ошибки в Google Maps водители застряли в пустыне Невады

Недавние кадры с TikTok показали, как ничего не подозревающие путешественники, следуя «альтернативному маршруту» в приложении Google Maps, застряли в пустыне Невады.

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Безобидное на первый взгляд путешествие обернулось катастрофой, когда автомобили скопились на узкой внедорожной трассе, заставив некоторых из них объезжать через кусты и камни.

Более 1,5 млн зрителей наблюдали за разворачивающимся хаосом на TikTok, где водители застряли на трассе, ширины которой хватало только для одностороннего движения. Водителю на огромном грузовике пришлось продираться сквозь кусты, чтобы предупредить других о тупике.

Отчаявшиеся водители вынуждены были бросить свои машины, а одну из них отбуксировали в дилерский центр для дорогостоящего ремонта. В ситуацию пришлось вмешаться дорожному патрулю, чтобы предотвратить попадание новых автомобилей в ловушку Google Maps.