Xiaomi готовит мощное обновление

Xiaomi в декабре она планирует выпустить для второй партии устройств ожидаемую HyperOS (Pangolin OS). Обновление коснется Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Redmi K50 Supreme Edition и Redmi K50 Gaming Edition. ОС обещает привнести в эти устройства «самые современные функции».

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Помимо смартфонов, в официальном графике релизов также указаны планы по выпуску ОС для планшетов, телевизоров, смарт-часов, камер и акустических систем. В сообществе Xiaomi царит оживление, поскольку бренд продолжает «расширять границы».