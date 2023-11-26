Новые обвинения против Apple: компания незаконно уничтожает профсоюзы

Apple столкнулась с очередным судебным разбирательством, поскольку Национальный совет по трудовым отношениям США (NLRB) подал новую жалобу на технологического гиганта. Это уже четвертое обвинение в незаконном уничтожении профсоюзов, причем последнее связано с отказом Apple в льготах первым работникам магазинов, вступившим в профсоюз. NLRB утверждает, что такой шаг Apple, предпринятый всего за несколько дней до решающего голосования по вопросу о создании профсоюза в другом магазине, был откровенной попыткой повлиять на результат.

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В прошлом Apple уже трижды была осуждена за различные методы борьбы с профсоюзами, такие как обязательное посещение антипрофсоюзных собраний и принудительные допросы. Компания, известная тем, что в начале этого года подала апелляцию по делу о принудительных допросах, теперь оказалась под пристальным вниманием за то, что якобы препятствовала объединению в профсоюз, лишая работников своих магазинов в Мэриленде повышенных льгот.