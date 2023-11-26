Samsung анонсировала люксовый складной смартфон

Южнокорейский производитель электроники Samsung совместно с французским модным домом Maison Margiela разработали эксклюзивную версию складного смартфона Galaxy Z Flip5. Об этом сообщает издание Hypebeast.

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Уникальным для этого устройства является полупрозрачный дизайн задней панели. Под ней можно рассмотреть кусок фирменного жакета модного бренда. Для верхней части гаджета, большая часть которого занята экраном, были разработаны специальные обои для приведения всего корпуса к единому стилю.

К устройству прилагаются два чехла. Первый – Flap Leather Case – сделан из натуральной черной кожи. Он отражает фирменный стиль дизайна Maison Margiela под названием Work-in-Progress. Второй – Flipsuit – представляет собой кейс, украшенный брызгами краски, что является отражением стремления бренда к творчеству.