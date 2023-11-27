iPhone 15 захватывает рынок Южной Кореи

Последняя линейка iPhone, особенно «бюджетный» iPhone 15, ворвалась на южнокорейский рынок: продажи резко выросли на 41,9% по сравнению с предыдущей серией iPhone 14.

Лояльность местных жителей к Samsung ослабевает, поскольку Apple Pay и льготы операторов делают iPhone более доступными и приятными вариантами. Даже iPhone 15 Pro Max демонстрирует впечатляющий рост в 42,3%. Повысит ли Apple приоритет запуска в Южной Корее? Рост спроса ставит вопрос среди СМИ о переводе Южной Кореи с третьего на второй уровень по приоритету запуска.