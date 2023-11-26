Журналисты раскрыли информацию о новом смартфоне Infinix

GizmoChina: Infinix Note 40 Pro получит Bluetooth 5.3 и выйдет в декабре
Неанонсированный смартфон Infinix Note 40 Pro прошел сертификацию в организации Bluetooth SIG, благодаря чему стали известны некоторые подробности об устройства. Об этом сообщает издание GizmoChina.
Утечка показала, что смартфон имеет номер модели X6580 и поддерживает Bluetooth 5.3. Сертификация Bluetooth SIG обычно является одним из последних шагов перед официальным выпуском устройства. Таким образом, считает GizmoChina, до выпуска Note 40 Pro остается около месяца.
Ожидается, что Note 40 Pro продолжит получит быструю проводную зарядку и обычную беспроводную. На это как минимум указывает наличие данных опций в смартфоне предыдущего поколения.
Наличие поддержки Bluetooth 5.3 указывает на использование в смартфоне современного процессора. Одним из последних чипов для смартфонов среднебюджетной категории с поддержкой данного стандарта является MediaTek Dimensity 7200. Вместе с тем нельзя исключать, что Infinix Note 40 Pro будет оборудован камерой на 200 МП и объемом оперативной памяти от 8 до 12 ГБ.