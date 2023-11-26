Одно из последних крупных изменений в Android 13: смена показа уведомлений устройств Google Cast
В последнем обновлении Android 13 компания Google внесла очередные изменения, которые могут стать последними настолько крупными, учитывая скорый релиз Android 14. Google отказалась от привычного вида уведомлений для устройств Cast, предоставив элементам управления мультимедиа место в медиаплеере Android.
Теперь элементы управления Cast занимают центральное место в «Быстрых настройках», демонстрируя новый дизайн. Логотип службы потокового вещания исчез, освободив место для типовой иконки, а кнопка воспроизведения/паузы заняла центральное место.
В версии 23.44.14 службы Google Play вышло обновление, которое изменило дизайн, добавив временную полоску, кнопки «Следующий/Последний» и возможность отключения/включения звука.
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