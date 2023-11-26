Китай побил рекорд по импорту оборудования для чипов
Продажи импортных производителей полупроводников в Китае по итогам третьего квартала 2023 года установили новый рекорд, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Всероссийскую общественную организацию Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей.
Ранее введенные ограничения со стороны Соединенных Штатов на поставки в КНР полупроводников и оборудования для их производства, а также технологий, должны были «похоронить» Китай, о чем говорили и высокопоставленные американские представители, и некоторые эксперты. Такие решения Вашингтона били не только по Пекину, но и по интересам бизнеса – как в США, так и в странах-партнерах.
При этом лидеры отрасли оказались не в восторге от перспективы потерять самого крупного и очень платежеспособного клиента. Однако, несмотря на ограничения, продажи западных производителей полупроводников в Китае по итогам третьего квартала установили новый рекорд. 40% их выручки пришлось на КНР. Tokyo Electron Ltd, ASML, Applied Materials – все лидеры рынка отчитались о рекордных продажах.
В настоящее время наблюдается новый тренд – внимательно следить за тем, какая продукция попадает под ограничительные меры, после чего производители адаптируют свои изделия для китайского рынка. Пример показала компания Nvidia из США, анонсировавшая выпуск минимум трех новых процессоров для искусственного интеллекта для китайского рынка с немного заниженными характеристиками.