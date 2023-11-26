Китай побил рекорд по импорту оборудования для чипов

Продажи импортных производителей полупроводников в Китае по итогам третьего квартала 2023 года установили новый рекорд, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Всероссийскую общественную организацию Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей.

Ранее введенные ограничения со стороны Соединенных Штатов на поставки в КНР полупроводников и оборудования для их производства, а также технологий, должны были «похоронить» Китай, о чем говорили и высокопоставленные американские представители, и некоторые эксперты. Такие решения Вашингтона били не только по Пекину, но и по интересам бизнеса – как в США, так и в странах-партнерах.

При этом лидеры отрасли оказались не в восторге от перспективы потерять самого крупного и очень платежеспособного клиента. Однако, несмотря на ограничения, продажи западных производителей полупроводников в Китае по итогам третьего квартала установили новый рекорд. 40% их выручки пришлось на КНР. Tokyo Electron Ltd, ASML, Applied Materials – все лидеры рынка отчитались о рекордных продажах.