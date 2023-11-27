В пустыне Гоби нашли новые окаменелости манираптора

Международная команда ученых обнаружила новые окаменелости манираптора в монгольской части пустыни Гоби. Они датированы примерно 71 млн лет назад. Самым интересным оказалось положение динозавра: он согнул шею и хвост, а также сложил задние конечности под тазом, как современные птицы. Ученые предположили, что так монгольские динозавры пытались согреться во время сна. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

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На территории современной Монголии археологи уже находили останки динозавров семейства Alvarezsauridae — небольших двуногих динозавров. Они относятся к манирапторам, которые эволюционно близки к птицам.

Теперь ученые обнаружили в монгольской части пустыни Гоби, в формации Нэмэгэт, окаменелость нового вида Alvarezsauridae, который получил имя Jaculinykus yaruui. Палеонтологи выяснили, что рептилия жила 71 млн лет назад. Останки хорошо сохранились, что позволило ученым сделать несколько важных выводов.

По оценкам палеотологов, при жизни рептилия была почти с метр ростом и весила около 30 килограммов. Самым интересным оказалось положение динозавра: похоже, он устроился вздремнуть и согнул шею и хвост. Под тазом манираптор сложил свои задние конечности. Эта поза похожа на ту, что исследователи наблюдают у современных птиц. Они сворачиваются калачиком во время сна как для удобства, так и для сохранения тепла.