Стало известно, как пингвины различают друг друга

Африканские пингвины, возможно, узнают друг друга по черным точкам, расположенным на их белой груди. Это показало исследование, опубликованное в журнале Animal Behaviour.

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Ученые провели эксперимент на колонии африканских пингвинов из морского парка Италии. В природе они живут на южном береге Африки и отличаются сложными социальными связями. Так, они способны общаться звуками, причем в каждой группе - свой набор, что похоже на человеческие диалекты.

Чтобы выяснить, каким образом пингвины отличают друг друга, ученые построили небольшой вольер с высокими непрозрачными стенами и видеокамерами. Затем они повесили фотографии двух пингвинов, незнакомца и "супруга" испытуемой особи в натуральную величину на дальней стене вольера. Просмотр видео показал, что пингвины способны отличить чужака от своего партнера: они дольше смотрел на свою пару.