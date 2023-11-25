Студенты МАИ создали прибор для ранней диагностики технических неисправностей

А также поможет предотвратить техногенные аварии

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Студенческое конструкторское бюро Московского авиационного института (МАИ) создало прибор, способный выявлять неисправности в различных технических системах. Прибор, разработанный группой студентов, улавливает ультразвук и преобразует его в слышимый диапазон, позволяя оператору рано обнаружить проблемы, пишет ТАСС.

Прибор, имеющий небольшие размеры и предназначенный для ручного использования, способен обнаруживать ультразвук с расстояния до полутора метров. Его главное преимущество заключается в универсальности: от проверки трубопроводов до диагностики автомобильных двигателей.

Специалисты выделяют его потенциал в предотвращении техногенных аварий и обнаружении дефектов на ранней стадии, что критически важно как для производственных предприятий, так и для бытовых систем. Готовый прототип прибора уже существует, и исследователи продолжают сбор данных для обучения нейросети, которая сможет автоматически определять тип неисправности.