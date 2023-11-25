Названы лучшие смартфоны в трех ценовых категориях

Редакция французского портала FRAndroid назвала лучшие смартфоны 2023 года сразу в нескольких категориях.

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Звание лучшего смартфона 2023 года досталось флагманскому Samsung Galaxy S23 Ultra. Устройство может похвастаться производителем «железом» в виде разогнанного чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, качественным Dynamic AMOLED-дисплеем на 6,8 дюйма с частотой обновления изображения от 1 до 120 Гц. Особое внимание уделяют наличию качественного набора камер, поддержке стилуса S-Pen и высокому уровню автономности. Единственным недостатком Galaxy S23 Ultra называется высокая стоимость.

Победителем в категории смартфона с лучшим соотношением цены и качества стал Samsung Galaxy A54, способный предложить качественный экран, длительную работу от одного заряда аккумулятора и четыре года обновлений ПО. Основным минусом гаджета является медленная зарядка 25 Вт.