Названы лучшие смартфоны в трех ценовых категориях

Портал FRAndroid назвал три лучших смартфона 2023 года
Редакция французского портала FRAndroid назвала лучшие смартфоны 2023 года сразу в нескольких категориях.
Звание лучшего смартфона 2023 года досталось флагманскому Samsung Galaxy S23 Ultra. Устройство может похвастаться производителем «железом» в виде разогнанного чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, качественным Dynamic AMOLED-дисплеем на 6,8 дюйма с частотой обновления изображения от 1 до 120 Гц. Особое внимание уделяют наличию качественного набора камер, поддержке стилуса S-Pen и высокому уровню автономности. Единственным недостатком Galaxy S23 Ultra называется высокая стоимость.
Победителем в категории смартфона с лучшим соотношением цены и качества стал Samsung Galaxy A54, способный предложить качественный экран, длительную работу от одного заряда аккумулятора и четыре года обновлений ПО. Основным минусом гаджета является медленная зарядка 25 Вт.
Redmi Note 12 5G был признан лучшим бюджетным смартфоном 2023 года. Он получил хороший OLED-дисплей, достаточно высокий уровень производительности для своего сегмента и высокую автономность. Причем ключевым недостатком смартфона называют «капризную» прошивку MIUI.