Новый iPad получит вырез Dynamic Island

В следующем году Apple представит сразу три модели iPad Pro в нескольких размерах. Старшая модель флагманского планшета получит 14,1-дюймовый экран, сообщает портал Phone Arena со ссылкой на инсайдера Majin Bu.

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Кроме iPad Pro с 11- и 12,9-дюймовыми OLED-дисплеями Apple намерена показать увеличенный до 14 дюймов планшет с дисплеем mini-LED. Сообщения о первых двух неоднократно подтверждались сразу несколькими источниками, тогда как об увеличенном iPad Pro слухи пока не подтверждали.

По данным инсайдера, все три iPad Pro получат флагманский чип Apple M3 и дисплеи яркостью до 3000 нит. Также утверждается, что для планшетов выпустят новый стилус Apple Pencil со сменными магнитными наконечниками и алюминиевую клавиатуру Magic Keyboard с двумя портами USB-C и MagSafe.

Источники Majin Bu также утверждают, что новые iPad Pro получат вырез Dynamic Island, однако, по словам того же инсайдера, эти сообщения не стоит воспринимать серьезно. Сейчас Dynamic Island используется в iPhone 14 Pro, 14 Pro Max и во всей линейке iPhone 15.