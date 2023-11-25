Новый смартфон Meizu получит батарею с искусственным интеллектом

Компания Meizu представит серию флагманских смартфонов Meizu 21 в Китае 30 ноября. Об этом сообщает сообщается на странице бренда в социальной сети Weibo.

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Вместе с тем производитель раскрыл некоторые характеристики устройств. Так, базовая модель получит 6,55-дюймовый OLED-экран от Samsung с разрешением 1,5K и сертификацией SGS, подтверждающей низкий уровень синего излучения и высокой пульсации ШИМ частотой 1920 Гц. Вокруг экрана Meizu 21 установят симметричные рамки шириной 1,74 мм.

Также подтверждено, что Meizu 21 будет поставляться с аккумулятором емкостью 4800 мАч, флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3 и фирменным ИИ-процессором OneMind 10.5 от Meizu, который повысит ресурс батареи до уровня смартфонов с аккумулятором на 5100 мАч и выше.

Meizu заявляет, что новинка проработала более 8 часов «в экстремальных лабораторных испытаниях аккумулятора», тогда как неназванный конкурент с батареей емкостью 5100 мАч продержался в этом тесте менее 7,5 часов.