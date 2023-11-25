Google начнет удалять аккаунты россиян: что нужно знать и что делать

Компания Google планирует удалять учетные записи пользователей из России. Данный процесс начнется с 1 декабря 2023 года. Удаление аккаунтов затронет, в частности, Gmail-почту, хранилище Drive и другие сервисы компании. Это решение вызвало множество вопросов и опасений среди российских пользователей Google. URA.RU расскажет о ключевых моментах, которые необходимо знать тем, кого может затронуть данная политика.

Кого это коснется:

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Удаление аккаунтов коснется тех пользователей, которые на протяжении длительного времени не использовали свои учетные записи. Но это коснется только личных аккаунтов. На учетные записи образовательных учреждений и бизнеса удаление аккаунтов не распространяется. Google, как и многие другие компании, регулярно проводит очистку баз данных.

Почему компания будет удалять аккаунты

Основная причина, по которой Google приступает к удалению старых и неактивных аккаунтов, заключается в стремлении оптимизировать работу своих сервисов и освободить ресурсы для активных пользователей. Это также связано с вопросами конфиденциальности и безопасности данных: неиспользуемые аккаунты могут стать потенциальной целью для злоумышленников.

Какие еще компании удаляют старые аккаунты

Google не единственная компания, которая прибегает к подобным мерам. Другие крупные технологические компании, такие как Microsoft, Twitter, Facebook и Telegram, также регулярно проводят аудит своих пользовательских баз и удаляют неактивные учетные записи. Это стандартная практика в индустрии. Она направлена на поддержание актуальности и эффективности предоставляемых сервисов.

Что делать пользователям

Чтобы избежать удаления учетной записи, рекомендуется войти в свой аккаунт Google и проявить активность. Если у вас есть данные, которые вы хотите сохранить, стоит воспользоваться инструментами резервного копирования и экспорта данных. Он предоставляется компанией. Также важно следить за сообщениями от Google. Особенно за теми, которые могут содержать уведомления о предстоящем удалении аккаунта и инструкции по предотвращению этого.