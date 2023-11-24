Российские ученые научились прогнозировать обрушения шахт

Учёные из Томска создали программу, которая помогает предсказать возможные обрушения кровли в шахтах. Их разработка, программный комплекс, был создан в Институте физики, прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук. Проблема возникает из-за высокого давления и неоднородности пустот в горных массивах после добычи угля, что может привести к разрушению части породы и обрушению шахт.