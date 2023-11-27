Звезды классов В и Ве могут состоять из трех объектов

Британские ученые проанализировали данные с космического телескопа Gaia. Они выяснили, что массивные звезды классов В и Ве могут состоять не из двух, а из трех объектов. Тройная система звезд объясняет и газовый диск, которым они окружены. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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К классам В и Ве ученые относят горячие бело-голубые звезды. Их температура составляет 9000–29000°С. Для сравнения, Солнце нагревается лишь до 5500°С. Звезды класса В и Ве окружены диском из газа, похожим на кольца Сатурна в Солнечной системе. Хотя эти системы известны уже более 150 лет, исследователи до сих пор не могут восстановить их полную эволюцию.

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Британские ученые решили выяснить, как образуется газовый диск у звезд В и Ве. Они проанализировали данные с космического телескопа Gaia. Обсерватория наблюдала за звездами в течении 10 лет по 6 месяцев.

«Если объект движется по прямой линии, то мы знаем, что там есть только одна звезда. Но если мы видим небольшое колебание или спираль, то их явно больше одной», — объяснил Джонатан Додд, соавтор исследования из Университета Лидса.

На первом этапе наблюдения ученые заметили, что у звезд класса Ве меньше «компаньонов», чем у объектов класса В. Физики связали это с расстоянием и светом: возможно, некоторые звезды слишком слабы, чтобы их можно было обнаружить.

Затем исследователи перешли ко второму этапу и изучили звезды, которые находятся дальше других. Тогда они обнаружили, что на большом расстоянии количество компаньонов похоже между объектами классов B и Be.

Ученые сделали вывод: во многих системах присутствует третья звезда. Она заставляет приближаться компаньона к основной звезде класса Ве. Меньшая звезда подходит настолько близко, что бóльшая поглощает ее массу и образует газовый диск вокруг себя. Это также объясняет, почему исследователи не видели третью звезду раньше: она становилась слишком маленькой и слабой после того, как основная звезда Ве поглощала ее массу.