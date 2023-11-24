Из европейского марсохода изымут российский прибор

Министерство науки, инноваций и технологий Великобритании сообщило о готовящейся замене российского спектрометра в марсоходе Rosalind Franklin. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что российскую деталь заменят на британский аналог — спектрометр Enfys («радуга» в переводе с валлийского). На создание новой детали министерство выделит 13,4 миллиона долларов, а разработкой прибора займётся Университет Аберистуита в Уэльсе.

Rosalind Franklin — марсоход изначально европейско-российской миссии ExoMars, которая была запущена в 2016 году для поиска следов жизни на Марсе. В июле 2022 года генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер объявил о том, что компания прекращает сотрудничество с российской организацией «Роскосмос» в рамках ExoMars-2022.