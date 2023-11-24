Ученые показали, как будут выглядеть собаки через 10 тыс. лет

В США специалисты компании по генетическому тестированию домашних животных показали, как будут выглядеть собаки через 10 тысяч лет, пишет портал Interesting Engineering.

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Для того, чтобы смоделировать внешность собак из будущего, генетики объединились с ветеринаром Эрни Уордом. Специалисты предполагают, что внешность питомцев будет зависеть от того, ждет ли Землю глобальное потепление или, наоборот, ледниковый период.

В случае, если планета нагреется еще больше, то собаки через 10 тысяч лет будут иметь меньшую массу тела, чем сейчас. Тела небольших размеров требуют меньше еды и энергии, а также их легче охлаждать. Уменьшение поверхности кожи будет иметь дополнительное преимущество в виде защиты собаки от вредного ультрафиолетового излучения.

Повышение температуры также приведет к потере шерсти у собак. Питомцы могут даже стать более активными в ночное время, а еще у них отрастут большие головы и уши, считают эксперты.