Не приходит код подтверждения в СМС: причины и что делать

Многие сайты отправляют коды подтверждения на мобильный телефон для входа в учетную запись или подтверждения заказа, но иногда этот механизм просто не работает. Если вы столкнулись с проблемой, рассказываем, почему могут не приходить SMS с кодом и как это исправить.

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Почему код может не приходить

Неправильный номер . Если вы ошиблись хотя бы в одной цифре, сообщение придет на другой телефон — внимательно проверьте, правильно ли вы ввели номер.

. Если вы ошиблись хотя бы в одной цифре, сообщение придет на другой телефон — внимательно проверьте, правильно ли вы ввели номер. Неполадки мобильной сети . Коды подтверждения, как правило, приходят по SMS, из-за чего плохой сигнал может стать проблемой.

. Коды подтверждения, как правило, приходят по SMS, из-за чего плохой сигнал может стать проблемой. Задержка отправки кода . Часто бывает так, что коды отправляются с небольшой задержкой: это случается в силу нагрузки на сервис или сеть.

. Часто бывает так, что коды отправляются с небольшой задержкой: это случается в силу нагрузки на сервис или сеть. Сбой отправки кода . Иногда проблемы происходят на стороне сервиса — в этом случае вам остается только подождать и попробовать еще раз позже.

. Иногда проблемы происходят на стороне сервиса — в этом случае вам остается только подождать и попробовать еще раз позже. Автоматическая фильтрация сообщения. Некоторые приложения для обмена сообщениями автоматически отправляют коды подтверждения в папку для спама, т.к. они помечаются как вредоносные или мусорные сообщения.

Что можно попробовать

Перезагрузите телефон

Очевидный совет, но тем не менее. Перезагрузка смартфона действительно может решить много проблем: от некорректной работы приложений до нагрузки на систему.

Включите и выключите режим полета

Режим полета по умолчанию отключает мобильную связь: возможно, вы случайно включили его и забыли об этом, из-за чего код и не приходит. Если нет, то включите и выключите режим полета — это тоже может помочь.

Проверьте, не заблокированы ли сообщения от незнакомцев

В Android встроен фильтр SMS-сообщений, который при включении автоматически отправляет подозрительные сообщения в спам. Возможно, именно из-за этого вы не видите сообщение с кодом подтверждения.