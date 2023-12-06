Не приходит код подтверждения в СМС: причины и что делать
Многие сайты отправляют коды подтверждения на мобильный телефон для входа в учетную запись или подтверждения заказа, но иногда этот механизм просто не работает. Если вы столкнулись с проблемой, рассказываем, почему могут не приходить SMS с кодом и как это исправить.
Почему код может не приходить
- Неправильный номер. Если вы ошиблись хотя бы в одной цифре, сообщение придет на другой телефон — внимательно проверьте, правильно ли вы ввели номер.
- Неполадки мобильной сети. Коды подтверждения, как правило, приходят по SMS, из-за чего плохой сигнал может стать проблемой.
- Задержка отправки кода. Часто бывает так, что коды отправляются с небольшой задержкой: это случается в силу нагрузки на сервис или сеть.
- Сбой отправки кода. Иногда проблемы происходят на стороне сервиса — в этом случае вам остается только подождать и попробовать еще раз позже.
- Автоматическая фильтрация сообщения. Некоторые приложения для обмена сообщениями автоматически отправляют коды подтверждения в папку для спама, т.к. они помечаются как вредоносные или мусорные сообщения.
Что можно попробовать
Перезагрузите телефон
Очевидный совет, но тем не менее. Перезагрузка смартфона действительно может решить много проблем: от некорректной работы приложений до нагрузки на систему.
Включите и выключите режим полета
Режим полета по умолчанию отключает мобильную связь: возможно, вы случайно включили его и забыли об этом, из-за чего код и не приходит. Если нет, то включите и выключите режим полета — это тоже может помочь.
Проверьте, не заблокированы ли сообщения от незнакомцев
В Android встроен фильтр SMS-сообщений, который при включении автоматически отправляет подозрительные сообщения в спам. Возможно, именно из-за этого вы не видите сообщение с кодом подтверждения.
- Откройте сообщения.
- Перейдите в настройки и откройте пункт «Блокировка и фильтры». Он может называться иначе в зависимости от модели вашего телефона.
- Посмотрите, не активирована ли блокировка сообщений от неизвестных отправителей. Если она включена, вы увидите заблокированные номера.