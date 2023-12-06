Не приходит код подтверждения в СМС: причины и что делать

Многие сайты отправляют коды подтверждения на мобильный телефон для входа в учетную запись или подтверждения заказа, но иногда этот механизм просто не работает. Если вы столкнулись с проблемой, рассказываем, почему могут не приходить SMS с кодом и как это исправить.

Не приходит код подтверждения в СМС: причины и что делать
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Почему код может не приходить

  • Неправильный номер. Если вы ошиблись хотя бы в одной цифре, сообщение придет на другой телефон — внимательно проверьте, правильно ли вы ввели номер.
  • Неполадки мобильной сети. Коды подтверждения, как правило, приходят по SMS, из-за чего плохой сигнал может стать проблемой.
  • Задержка отправки кода. Часто бывает так, что коды отправляются с небольшой задержкой: это случается в силу нагрузки на сервис или сеть.
  • Сбой отправки кода. Иногда проблемы происходят на стороне сервиса — в этом случае вам остается только подождать и попробовать еще раз позже.
  • Автоматическая фильтрация сообщения. Некоторые приложения для обмена сообщениями автоматически отправляют коды подтверждения в папку для спама, т.к. они помечаются как вредоносные или мусорные сообщения.

Что можно попробовать

Перезагрузите телефон

Очевидный совет, но тем не менее. Перезагрузка смартфона действительно может решить много проблем: от некорректной работы приложений до нагрузки на систему.

Включите и выключите режим полета

Режим полета по умолчанию отключает мобильную связь: возможно, вы случайно включили его и забыли об этом, из-за чего код и не приходит. Если нет, то включите и выключите режим полета — это тоже может помочь.

Проверьте, не заблокированы ли сообщения от незнакомцев

В Android встроен фильтр SMS-сообщений, который при включении автоматически отправляет подозрительные сообщения в спам. Возможно, именно из-за этого вы не видите сообщение с кодом подтверждения.

  • Откройте сообщения.
  • Перейдите в настройки и откройте пункт «Блокировка и фильтры». Он может называться иначе в зависимости от модели вашего телефона.
  • Посмотрите, не активирована ли блокировка сообщений от неизвестных отправителей. Если она включена, вы увидите заблокированные номера.
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