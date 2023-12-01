Насколько правдива реконструкция лиц древних людей?

Ученые уже долгое время создают реконструкции человеческих лиц из прошлого: от королей, императоров и других исторических фигур до самых обыкновенных людей. Но насколько точными они получаются? И можно ли измерить их правдоподобность? Рассказывает портал livescience.org.

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Исследования на примере реальных людей показывают, что реконструкции выдают неплохой результат, однако процесс рано или поздно может скатиться в простые догадки, когда череп человека поврежден. Кроме того, ученые иногда используют неясные или предвзятые наборы данных, что дополнительно ограничивает точность реконструкции.

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Большинство проектов по реконструкции начинаются с черепа: во многих случаях, это единственная зацепка, доступная художникам. Зачастую портретов или бюстов определенных личностей просто не существует, как и письменных описаний, которые могли бы дать информацию об их внешности. Сканирование черепа подсказывает специалистам примерную форму лица, после чего в дело идут базы данных компьютерной томографии живых людей. Они помогают определить позицию лицевых мускулов, жира и кожи.

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В зависимости от объема базы данных, художники задают конкретные критерии для томографии: например, ищут людей специфического пола, возраста и этнической принадлежности, чтобы их черты лица совпадали с предполагаемой реконструкцией. Помимо этого, реконструкторы прибегают к помощи археологов и историков, которые способны предоставить важный контекст.

Но цифровые методы имеют свои недостатки. Например, программа ReFace часто переоценивает толщину губ и длину носовой перегородки. Иногда, из-за повреждений черепа, специалистам приходится «дорисовывать» портрет, что снижает точность реконструкции. Некоторые вещи в принципе остается лишь угадывать. Лицевая растительность, масса тела и другие черты серьезно влияют на наше восприятие, однако подобные вещи часто нельзя предсказать по археологическим находкам.

Наконец, реконструкции лиц также подвержены предвзятости со стороны баз данных. Когда ученые попытались реконструировать внешность женщины каменного века, жившей на территории современного Таиланда 13 000 лет назад, многие базы были ограничены фотографиями людей европейского происхождения. Подобные пробелы в информации могут критически снизить точность реконструкции.