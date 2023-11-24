Apple может выпустить бюджетную версию Apple Watch Ultra

Похоже, Apple работает над доступной версией своих самых дорогих смарт-часов Apple Watch Ultra. Об этом сообщает издание Digit, ссылаясь на снимки загадочного гаджета Apple, которые ранее опубликовала Федеральная комиссия по связи США (FCC).

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Судя по изображениям, новые Watch Ultra, скорее всего, будут иметь знакомый внешний вид, характерный для Apple Watch Ultra 2, с обычным расположением цифровой заводной головки, кнопки действия, решеток динамиков, микрофонов и многого другого. Однако, как пишет Digit, при более внимательном рассмотрении можно увидеть явные различия, намекающие на то, что FCC опубликовала снимки бюджетной версии Apple Watch Ultra.

И Watch Ultra, и Watch Ultra 2 оснащены прочным титановым корпусом аэрокосмического класса с металлической кнопкой действия и задней панелью из керамики и сапфирового стекла соответствующего цвета. Однако, согласно изображениям FCC, новые Watch Ultra могут иметь черную керамическую заднюю панель, напоминающую Apple Watch Series 9. Примечательно, что обновленная кнопка действия сделана из пластика, что также намекает на доступность устройства.