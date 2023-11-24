Обои Google Pixel 8a оказались в Сети до презентации смартфона

В Сети оказались обои Google Pixel 8a задолго до презентации смартфона
Авторитетные инсайдеры SmartPrix и Камила Войцеховска, которые часто предоставляют сливы данных о смартфонах серии Google Pixel, раскрыли данные об эксклюзивных обоях, которыми будут украшены флагманы Google Pixel 8a. Информация появилась за несколько месяцев до презентации гаджета.
Инсайдеры представили обои из коллекции «Минералы», созданной художником Эндрю Цукерманом, который создал стандартные обои для серии Pixel 8. В коллекции «Минералы» представлены титанит, барит и гематит.
Обои не просто изображают минералы, но являются концептуальными. Так, обои под кодовым названием «изумруд», изображающие титанит, демонстрируют камень изумрудного цвета. Обои с баритом носят кодовое название «небо» и изображены на синем фоне. Обои с гематитом изображают камень тёмно-синего цвета, который отражает оттенок Obsidian Pixel 8 Pro.